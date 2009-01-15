Мне необходимо выполнить дипломный проект на тему- "Информационная система автосервиса". Данная работа должна быть выполнена в MS Access 2003 и включать приложение на Visual basic. В программе должны быть реализованы функции сбора статистики по клиентам ...
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НУЖНО НАПИСАТЬ ДИПЛОМ ДО 21 ЧИСЛА
Тема Разработка регистратора импульсных помех в полигармонических сигналах
на 70 стр
По
поводу требований ещё- конкретных указаний где делать математический расчёт и
моделирование схемы нет. Это было предоставленно на выбор. Но как бы основные прграммы
это всё же mathcad и designlab либо orcad. А по поводу желаемых наработак- нужны они наработки желательно
к 8-10 января. Если возможно. оформлений соответсвенно никаких не надо.
1й этап. Поиск и анализ существующих решений. Решениями в данном случае являются цифровые осциллографы
которые позволяют работать с сигналами с параметрами указанными в тз-т.е. надо сделать ное их сравнение
между собой по тем параметрам,которые важны в тз. т.е. полоса пропускания,равёртка,память и т.д.
2й этап. Собственно на основе тех дадашитов что высылал сделать схему которая собственно и будет далее
моделироваться и анализироваться в последующих этапах. В даташитах есть примеры как соединять подобные
элементы между собой,вот на основе этих примеров и делать её. соответсвенно указав требования к ОСШ,
уровню и прочим основным важным параметрам.
3й этап метматическое Моделирование предложенного решения- тут соответсвенно оценить путём моделирования
разных ситуаций все возможные важные
параметры -чувствительность к гауссовому шуму,температуре, точности параметров элеентов,согласованность
аналогового тракта и т.д.
4й этап разработка разводки печатной платы аналогового тракта и анализ перекрёстных помех
от цепей питания на сигнальные линии,а так же от цепей синхронизации и цифрового интерфейса
5й этап выработка предложений по снижению сигнала в таркте обработки от перекрёстных помех.
и подтвердить это численным моделированием.
ВСЕХ КТО МОЖЕТ АДЕКВАТНО И РЕАЛЬНО ЕГО НАПИСАТЬ ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АДРЕСУ И ТАМ ЖЕ ПОЛУЧИТЕ МЕТОДИЧКУ ПО ДИПЛОМУ
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цена 4500-5000
жду ответ
очень надеюсь на помощь
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