НУЖНО НАПИСАТЬ ДИПЛОМ ДО 21 ЧИСЛА

Тема Разработка регистратора импульсных помех в полигармонических сигналах

на 70 стр

По

поводу требований ещё- конкретных указаний где делать математический расчёт и

моделирование схемы нет. Это было предоставленно на выбор. Но как бы основные прграммы

это всё же mathcad и designlab либо orcad. А по поводу желаемых наработак- нужны они наработки желательно

к 8-10 января. Если возможно. оформлений соответсвенно никаких не надо.

1й этап. Поиск и анализ существующих решений. Решениями в данном случае являются цифровые осциллографы

которые позволяют работать с сигналами с параметрами указанными в тз-т.е. надо сделать ное их сравнение

между собой по тем параметрам,которые важны в тз. т.е. полоса пропускания,равёртка,память и т.д.

2й этап. Собственно на основе тех дадашитов что высылал сделать схему которая собственно и будет далее

моделироваться и анализироваться в последующих этапах. В даташитах есть примеры как соединять подобные

элементы между собой,вот на основе этих примеров и делать её. соответсвенно указав требования к ОСШ,

уровню и прочим основным важным параметрам.

3й этап метматическое Моделирование предложенного решения- тут соответсвенно оценить путём моделирования

разных ситуаций все возможные важные

параметры -чувствительность к гауссовому шуму,температуре, точности параметров элеентов,согласованность

аналогового тракта и т.д.

4й этап разработка разводки печатной платы аналогового тракта и анализ перекрёстных помех

от цепей питания на сигнальные линии,а так же от цепей синхронизации и цифрового интерфейса

5й этап выработка предложений по снижению сигнала в таркте обработки от перекрёстных помех.

и подтвердить это численным моделированием.

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жду ответ

очень надеюсь на помощь