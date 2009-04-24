Мне необходимо выполнить дипломный проект на тему- "Информационная система автосервиса". Данная работа должна быть выполнена в MS Access 2003 и включать приложение на Visual basic. В программе должны быть реализованы функции сбора статистики по клиентам и работам, а также простенькая справочная ( или экспертная )система по автодиагностике.Я учусь на факультете прикладной информатики в экономике.

Работа должна быть примерно как в пиекреплённом файле.