Срочно. Для решения небольшой, несложной задачи нужен грамотный программист, специализирующийся на Java. По ссылке http://itivy.net/task/java/59/task.rar вы найдёте полное задание на проект. К программке требуется комментарий в коде + блок-схемы функций (Word). Кого заинтересовало, пишите нам на ящик coder{собака}itivy.com . С ...
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Мне необходимо выполнить дипломный проект на тему- "Информационная система автосервиса". Данная работа должна быть выполнена в MS Access 2003 и включать приложение на Visual basic. В программе должны быть реализованы функции сбора статистики по клиентам и работам, а также простенькая справочная ( или экспертная )система по автодиагностике.Я учусь на факультете прикладной информатики в экономике.
Работа должна быть примерно как в пиекреплённом файле.
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