Информационная система автосервиса

$300
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка731 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне необходимо выполнить дипломный проект на тему- "Информационная система автосервиса". Данная работа должна быть выполнена в MS Access 2003 и включать приложение на Visual basic. В программе должны быть реализованы функции сбора статистики по клиентам и работам, а также простенькая справочная ( или экспертная )система по автодиагностике.Я учусь на факультете прикладной информатики в экономике.

Работа должна быть примерно как в пиекреплённом файле.

15 лет назад
andreysafronov
Аа 
73 годаАвстралия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
mari_dm
Мария 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
7 отзывов(-1)
15 лет назад
$300
15 дней
Супер!