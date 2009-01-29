Приглашает к сотрудничеству специалистов (преподавателей или студентов старших курсов) для написания студенческих работ :рефератов, курсовых, дипломных работ для Украины и России. По направлениям: - Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...) - Расчетные ...
Являюсь представитеем группы авторов по написанию студенческих работ
работаем как для украины так и для россии
По направлениям:
- Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...)
- Расчетные дисциплины (Высшая математика, теория вероятностей, матем.программирование, эконом. статистика, логика, дискретная математика...)
- Информатика и программирование на всех языках
- Естественные науки (химия, физика, биология, биохимия...)
- Юридические науки
- Техничесике науки (ТММ, Теор., электроцепи, строительство, архитектура ...)
- Строительные направления (умение писать дипломы и курсовые!!!!!)
- Психология и философия
- Литература и филология (англ., рус., укр...)
Будем рады сотрудничеству
Пишите в аську ICQ#: 448056772 или 410127424 (Виктория)
или на почту [email protected] [email protected]
будем рады сотрудничеству с новыми авторами
- Рефераты, Курсовые и Дипломы21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Приглашает к сотрудничеству специалистов (преподавателей или студентов старших курсов) для написания студенческих работ :рефератов, курсовых, дипломных работ для Украины и России. По направлениям: - Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...) - Расчетные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы66 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужны люди которые пишут диссертации заказов много письмо с темой ПИШУ ДИССЕРТАЦИИ высылать на [email protected] указывайте Ваши цены и сроки и опыт работы жду откликов Виктория стучитесь в аську 410127424Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт14 лет назад
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Приглашает к сотрудничеству специалистов (преподавателей или студентов старших курсов) для написания студенческих работ :рефератов, курсовых, дипломных работ для Украины и России. По направлениям: - Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...) - Расчетные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы156 заявокЗакрыт15 лет назад
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