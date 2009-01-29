sMiky

Михаил Даценко sMiky

 
41 годУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Являюсь представитеем группы авторов по написанию студенческих работ

работаем как для украины так и для россии

По направлениям:

- Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...)

- Расчетные дисциплины (Высшая математика, теория вероятностей, матем.программирование, эконом. статистика, логика, дискретная математика...)

- Информатика и программирование на всех языках

- Естественные науки (химия, физика, биология, биохимия...)

- Юридические науки

- Техничесике науки (ТММ, Теор., электроцепи, строительство, архитектура ...)

- Строительные направления (умение писать дипломы и курсовые!!!!!)

- Психология и философия

- Литература и филология (англ., рус., укр...)

Будем рады сотрудничеству

Пишите в аську ICQ#: 448056772 или 410127424 (Виктория)

или на почту [email protected] [email protected]

будем рады сотрудничеству с новыми авторами

  • Автор для написания студ работ

    Приглашает к сотрудничеству специалистов (преподавателей или студентов старших курсов) для написания студенческих работ :рефератов, курсовых, дипломных работ для Украины и России. По направлениям: - Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...) - Расчетные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Авторы студенческих и научных работ

    Приглашает к сотрудничеству специалистов (преподавателей или студентов старших курсов) для написания студенческих работ :рефератов, курсовых, дипломных работ для Украины и России. По направлениям: - Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...) - Расчетные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы66 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Авторы для написания диссертаций

    Нужны люди которые пишут диссертации заказов много письмо с темой ПИШУ ДИССЕРТАЦИИ высылать на [email protected] указывайте Ваши цены и сроки и опыт работы жду откликов Виктория стучитесь в аську 410127424

    Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автор по написанию студенческих работ

    Приглашает к сотрудничеству специалистов (преподавателей или студентов старших курсов) для написания студенческих работ :рефератов, курсовых, дипломных работ для Украины и России. По направлениям: - Экономика (экон.теория, менеджмент, маркетинг, финансы, ВЭД ,бух учет. логистика, аудит...) - Расчетные ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы156 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Диплом автовокзал

    Нужно написать диплом срочно нужны ответы дипломный проект "Автовокзал с офисным зданием". Институт - РГОТУПС, кафедра - транспортные здания и сооружения, специальность - ПГС. Проект нужен к 20 февраля 2009 года. Пояснительная ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Диплом дизайн

    Нужно срочно написать диплом при чем так что на 23 вечер нужен план ВУЗ:Институт Индустрии Моды Курс:6 Дисциплина:Дизайн Тема:\" Яхт и сёрф клуб\" Объём:100 Срок:15.02.2009 методички и все есть все кто реально может его написать стучитесь в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка регистратора импульсных помех

    НУЖНО НАПИСАТЬ ДИПЛОМ ДО 21 ЧИСЛА Тема Разработка регистратора импульсных помех в полигармонических сигналах на 70 стр По поводу требований ещё- конкретных указаний где делать математический расчёт и моделирование схемы нет. Это было предоставленно на выбор. Но ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад