Нужно срочно написать диплом при чем так что на 23 вечер нужен план ВУЗ:Институт Индустрии Моды Курс:6 Дисциплина:Дизайн Тема:\" Яхт и сёрф клуб\" Объём:100 Срок:15.02.2009 методички и все есть все кто реально может его написать стучитесь в ...