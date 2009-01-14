Эконометрика, курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить работу по эконометрике (только первая)

Срок - 23 января

Смотрите вложение

Сразу указывайте приемлемую цену

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад