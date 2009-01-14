Арт бизнес

Срочно. Для решения небольшой, несложной задачи нужен грамотный программист, специализирующийся на Java. По ссылке http://itivy.net/task/java/59/task.rar вы найдёте полное задание на проект. К программке требуется комментарий в коде + блок-схемы функций (Word). Кого заинтересовало, пишите нам на ящик coder{собака}itivy.com . С ...