Процесс выработки и реализации управл. решений

$28
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок268 просмотров
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Необходимо написать курсовик по теме: "Процесс выработки и реализации управленческих решений". Срок до 23.01.09

Объем 35-45 страниц. Строго по плану и соблюдая требования (смотри методичку во вложении).

Оплата ya. деньги.

28 у.е. по курсу 32=900 руб.

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ruchka
Mara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$28
7 дней
Работа выполнена быстро и очень качественно. Высокий процент оригинальности текста. Рекомендую Мару как профессионального фрилансера!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень приятно работать с заказчиком, четко поставленное ТЗ, уместные комментарии к работе, оплата вовремя. Кроме того очень вежливое и приятное общение. Рекомендую. Спасибо Вам, Наталья.