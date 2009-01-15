Составить программу обработки текста (строки) на языке ассемблера IBM PC. Длина текста (строки) и слова не более 80 символов. Слово - это последовательность символов, отличных от пробела.

Входные и выходные данные находятся в файлах. Желательно использовать макрокоманды и процедуры.

Отчет должен соответствовать общим требова­ниям к оформлению лабораторных работ и содержать:

1. задание; входные и выходные данные программы;

2. модульная структура программы; состояния стеков передачи параметров;

3. исходный текст программы на языке ассемблера; результаты тестирования.

Задача:

Подсчитать в тексте количество слов, содержащих от 3 до 5 символов. Слово - это последовательность символов, отличных от пробела.