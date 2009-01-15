Растровый графический редактор на C#

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки529 просмотров
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Растровый графический редактор

Язык программирования только C#.

включает в себястандартный набор для рисования простых геометрических фигур

возможность импорта обработки и экспорта файлов в формате jpeg,bmp,tiff

поддержка цветовых схем rgb,cmyk,lab

поддержка глубині цвета 8 и 16 бит

поддержка слоев с процентом прозрачности

увеличение резкости и размытия (гауссово и движения)

поддержка масштабирования и изменения размеров

операции заливки и градиента

возможность вырезать, копировать и вставлять фрагменты изображения

Подобие "paint.net", только очень упрощенный http://www.paint.net/

Нужна на диплом,поэтому нужен исходный код и комментарии в коде необходимы. Сроки поджимают, поэтому время исполнения идет на дни.

icq 373428двадвадва

15 лет назад
Shkill
Украина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Coder89
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней