Растровый графический редактор на C#

Мне необходимо выполнить дипломный проект на тему- "Информационная система автосервиса". Данная работа должна быть выполнена в MS Access 2003 и включать приложение на Visual basic. В программе должны быть реализованы функции сбора статистики по клиентам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Растровый графический редактор
Язык программирования только C#.
включает в себястандартный набор для рисования простых геометрических фигур
возможность импорта обработки и экспорта файлов в формате jpeg,bmp,tiff
поддержка цветовых схем rgb,cmyk,lab
поддержка глубині цвета 8 и 16 бит
поддержка слоев с процентом прозрачности
увеличение резкости и размытия (гауссово и движения)
поддержка масштабирования и изменения размеров
операции заливки и градиента
возможность вырезать, копировать и вставлять фрагменты изображения
Подобие "paint.net", только очень упрощенный http://www.paint.net/
Нужна на диплом,поэтому нужен исходный код и комментарии в коде необходимы. Сроки поджимают, поэтому время исполнения идет на дни.
icq 373428двадвадва
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