Обзор рынка волейбольных товаров

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Необходимо найти информацию в интернете и написать "Обзор рынка волейбольных товаров". Производители (mikasa, mizuno), поставщики и интернет-магазины реализующие волейбольные товары.

Цена? Срок?

15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Allena
Алена 
51 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$5
1 день