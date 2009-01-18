Срочно! Нужно доработать курсовую!

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$14
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен13 заявок455 просмотров
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Фискальная политика, ее принципы. Объем 25 листов, нужно чтобы был 40-45 листов. Обосновать актуальность, четко сформулировать цели и задачи и т.д.

15 лет назад
jolka
Йолка 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Miss_Mary
Мария 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$14
1 день
Работа выполнена качественно, даже раньше срока! Очень довольна исполнителем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Было очень приятно сотрудничать с Ольгой! Всегда на связи и всегда помогает решить возникающие вопросы!Отличный фрилансер!!!