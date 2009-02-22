Евгения просто блестяще выполнила дипломный проект по маркетингу! Интересное, увлекательное изложение имеющегося материала, отличное раскрытие темы и при этом уникальность работы 98% !!! По своим личным качествам, Женя очень грамотный, выдержанный, безупречно корректный автор и просто очень приятная в общении девушка. Резюме: Работой очень доволен! Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем. Всем рекомендую данного фрилансера при выполнении гуманитарных работ.