Дипломный проект по маркетингу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен15 заявок301 просмотр
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Необходимо выполнить дипломный проект по маркетингу.

Есть утверждённая тема, план и наработки введения.

Есть методичка по оформлению.

Срок - до 15 февраля.

Объём - 50-:-60 стр.

Стоимость договорная.

Без предоплаты.

Без оставления предложения на странице проекта, Ваши отклики (личка, почта) - рассматриваться

не будут.

15 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$80
30 дней
Евгения просто блестяще выполнила дипломный проект по маркетингу! Интересное, увлекательное изложение имеющегося материала, отличное раскрытие темы и при этом уникальность работы 98% !!! По своим личным качествам, Женя очень грамотный, выдержанный, безупречно корректный автор и просто очень приятная в общении девушка. Резюме: Работой очень доволен! Обязательно буду сотрудничать в дальнейшем. Всем рекомендую данного фрилансера при выполнении гуманитарных работ.
Самые лучшие впечатления от сотрудничества с Владимиром на всех этапах: четкая постановка целей работы, грамотное и профессиональное сопровождение, своевременная оплата. Надежный во всех отношениях Заказчик и приятный в общении Человек. Рекомендую всем фрилансерам. Владимиру – огромное спасибо!