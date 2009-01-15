Водоснабжение и водоотведение

$125
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима следующая работа:

Учебное заведение: Московский Государственный Строительный Университет

Город: Москва

Предмет: ВиВ

Вид работы: Курсовая

Объём: 14-18 листов 2листа А1

Тема работы: Водоснабжение и водоотведение

Срок выполнения: 3-10 дней

Оплата: 4000 рос.руб. (3000 - работа, 1000 - два чертежа), т.е., около 125 дол. США

Есть подробное техническое задание и образец курсовой другого варианта.

[email protected]

15 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад