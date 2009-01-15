Необходимо выполнить работу по предмету Метрология и стандартизация. Задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/metr.doc По всем вопросам ICQ367673869 или в приват Стоимость: $15 Срок: в пределах 7 дней
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Необходима следующая работа:
Учебное заведение: Московский Государственный Строительный Университет
Город: Москва
Предмет: ВиВ
Вид работы: Курсовая
Объём: 14-18 листов 2листа А1
Тема работы: Водоснабжение и водоотведение
Срок выполнения: 3-10 дней
Оплата: 4000 рос.руб. (3000 - работа, 1000 - два чертежа), т.е., около 125 дол. США
Есть подробное техническое задание и образец курсовой другого варианта.
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