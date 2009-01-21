Химия. Растворы, гидролиз солей. Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок298 просмотров
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Задание во вложении

Срок - 18 января

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ejienka
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$10
2 дня
Лена с заданием справилась! Я попросила дополнить работу, т.к. посчитала это необходимым в связи с установленными требованиями. Лена дополнила работу достаточно быстро и выслала ее в указанный срок
Спасибо за сотрудничество!