Выполнить работу по метрологии

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки249 просмотров
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Необходимо выполнить работу по предмету Метрология и стандартизация.

Задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/metr.doc

По всем вопросам ICQ367673869 или в приват

Стоимость: $15

Срок: в пределах 7 дней

15 лет назад
Asrock
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
hvaleniy
Ир 
58 летГрузия
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$15
4 дня