Курсовой по гидравлике

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Необходимо выполнить курсовой

по гидравлике.

Подробная методичка по выполнению и пример работы имеются.

Срок - вечер понедельника.

15 лет назад
Vladimir2008
Владимир 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад