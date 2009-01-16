Технология программирования

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок246 просмотров
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Написать к курсовой работе программу на Pascal,листинги программы.

Преобразовать таблицу чисел размером N*M разделив элементы каждой строки на величину, равную разности max и min элементов этой же строки. Ввод исходной таблицы и вывод преобразованной осуществляется построчно (N

15 лет назад
-ANDREY-A-
Андрей 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад