Курсовая работа

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Предмет: Основы предпринимательской деятельности.

Тема: Бизнес-план (какой-нибудь организации).

Срок - 23 января.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения здесь, ответить каждому в аську и личку не смогу :)

15 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$37
3 дня
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