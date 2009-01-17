Курсовая по базам данных

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок375 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать курсовую работу по базам данных на тему "ПЛАНУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАДУ РОБІТНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА" есть примеры работ. пишите в ПМ или в асю 488-670-063

15 лет назад
maxrug
Гость 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)