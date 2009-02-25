Диплом по стратегическому менеджменту

Мара в очередной раз превосходно справилась с работой!!! Диплом был очень сложный, клиент - девушка-отличница, не успевающая выполнить работу из-за большой занятости на работе. Мара сделала очень сильный диплом с оригинальностью около 100%, вела его на протяжении этого месяца, постоянно внося по просьбе требовательной клиентки дополнения и изменения. Итог, сегодня клиентка отзвонилась - защитила ВКР на оценку ПЯТЬ!!!! Браво, Мара! Продолжаем сотрудничество!