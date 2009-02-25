Диплом по стратегическому менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок256 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема диплома:

Разработка стратегии развития предприятия.

(на примере предприятия)

Есть план, методичка.

Срок - месяц.

Очень высокие требования к оригинальности работы.

15 лет назад
Marirusa
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
ruchka
Mara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$180
30 дней
Мара в очередной раз превосходно справилась с работой!!! Диплом был очень сложный, клиент - девушка-отличница, не успевающая выполнить работу из-за большой занятости на работе. Мара сделала очень сильный диплом с оригинальностью около 100%, вела его на протяжении этого месяца, постоянно внося по просьбе требовательной клиентки дополнения и изменения. Итог, сегодня клиентка отзвонилась - защитила ВКР на оценку ПЯТЬ!!!! Браво, Мара! Продолжаем сотрудничество!
Замечательная заказчица, помощь в работе просто неоценимая, все комментарии по существу, да еще с советом, как лучше сделать. Марина сама прекрасно разбирается в предмете, работать очень легко. Оплата как всегда- сразу после сдачи проекта. Спасибо. Марина!!!