Издательское дело и редактирование, диплом

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок366 просмотров
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Предмет - издательское дело и редактирование

Необходимо написать диплом

Общий срок - 2,5 месяца

Раньше срока не предлагайте, т.к. написание поэтапное

Методические указания, тему - вышлю по почте

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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