Написание курсового проекта по статистике здравоохранения. Основной уклон - общая теория статистики. К теме здравоохранения привязывается посредством использования соответстующих примеров. Для успешных авторов предусмотрено долговременное сотрудничество на постоянной основе и более выгодных условиях.
Курсовая по дисциплине "Управленческие решения"
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Написание курсового проекта по дисциплине "Управленческие решения" на одну из следующих тем:
Проект управленческого решения по:
-лучшему использованию рабочего времени рабочими организации
-повышению производительности труда рабочих организации
-повышению производительности труда управленцев организации
-выбору пути технического развития организации
-повышению прибыльности основной деятельности организации
-расчету потребности организации в кадрах
-проектированию системы сбора оперативной информации о состоянии фактических запасов материалов
-расчету потребности организации в инвестициях
Структура работы:
введение
аналитическая часть
научно-методическая часть
проектная часть
расчетная часть
заключение
литература
приложения
Объем: 35-45 страниц
Для успешных авторов предусмотрено долговременное сотрудничество на постоянной основе и более выгодных условиях.
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