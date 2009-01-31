Курсовая по дисциплине "Управленческие решения"

$50
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Написание курсового проекта по дисциплине "Управленческие решения" на одну из следующих тем:

Проект управленческого решения по:

-лучшему использованию рабочего времени рабочими организации

-повышению производительности труда рабочих организации

-повышению производительности труда управленцев организации

-выбору пути технического развития организации

-повышению прибыльности основной деятельности организации

-расчету потребности организации в кадрах

-проектированию системы сбора оперативной информации о состоянии фактических запасов материалов

-расчету потребности организации в инвестициях

Структура работы:

введение

аналитическая часть

научно-методическая часть

проектная часть

расчетная часть

заключение

литература

приложения

Объем: 35-45 страниц

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15 лет назад
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
demona
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня
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