Курсовой проект по статистике здравоохранения

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок224 просмотра
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Написание курсового проекта по статистике здравоохранения. Основной уклон - общая теория статистики. К теме здравоохранения привязывается посредством использования соответстующих примеров.

Для успешных авторов предусмотрено долговременное сотрудничество на постоянной основе и более выгодных условиях.

15 лет назад
BestReferat
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ashmush
Sahara 
NaN лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 отзывов(-4)
15 лет назад
$50
7 дней
Работа выполнена довольно качественно и в срок. Все необходимые исправления были внесены также оперативно. Сотрудничеством вполне удовлетворены.
Хороший заказчик. Очень приятный в общении. ТЗ четкое. Оплата своевременная. Буду рада сотрудничать еще, и всем советую.