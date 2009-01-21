Психология, диплом

$147
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Социально-психологические особенности аутоагрессивного (аутоагрессия проявляется в самообвинении, самоунижении, нанесении себе телесных повреждений вплоть до самоубийства; в выборе аутодеструктивного поведения (пьянство, алкоголизм, наркомания, рискованное сексуальное поведение, рискованные виды спорта, провоцирующее поведение). Аутоагрессия не коррелирует ни с какими другими шкалами агрессии) поведения среди подростков

Необходимо написать диплом: теория+практика

Срок - больше месяца

Написание и оплата - по частям

Для написания теоретической части частично будут предоставлены книги и статьи в электронном виде

Для оформления практической части будут предоставлены все статистические и экспериментальные данные

Оплата в рублях за весь диплом- 5000 р.

15 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
15 лет назад
$90
30 дней