Дипломная работа

Объём - 80 стр.

Срок исполнения - до конца января

Стоимость - 3000 WMR

Тема: топливная оптимизация автомобиля с бензиновым двигателем.

Содержание:

1. Задача – на основе решения системы уравнений движения (ур-я Лагранжа, Ньютона) составить математическую модель автомобиля, в которой регулируемыми воздействиями являются – ход педали газа (регулировка положения дроссельной заслонки) и выбор режима езды (моменты переключения скоростей МКПП).

2. Модель должна учитывать:

– трение в двигателе, в трансмиссии.

– сопротивление (качению колес, движению на подъеме, аэродинамическое)

– выбор топлива (АИ-92 , АИ-98), т.е. его влияние на топливный расход – оправдано ли использование 98 вместо 95.

– работу электроприборов (с включенными фарами / кондиционером / обогревом стекол-зеркал-сидений)

– поведение автомобиля на холостом ходу также должно соответствовать модели

– движение как по горизонтальной поверхности, так и по наклонной плоскости

3. На основе мат.модели далее составляется комп.модель (в MatLab, например)