Курсовые станочные приспособления

На основании чертежа детали, заданной операции и годовой программы (или их выбор может быть произвольным если это не задано) надо сделать записку и чертеж детали и приспособления со спецификацией, с указанием всех допусков.технических требований, чертжи желательно в компасе.

Содержание полной записки (возможен и упрощенный вариант по прилагаемому примеру в архиве):

1. Описание задания и анализ служебного назначения детали

2. Анализ технических требований (с учетом заданной операции).

3. Разработка (анализ) операции механической обработки (разработка структуры технологической операции; выбор и обоснование технологических баз; выбор режущего инструмента; назначение режимов резания; обоснование схемы установки заготовки - должны быть обоснованы и приведены обязательно - схема базирования, закрепления, схема баз (КБ, ТБ, ИБ))

4. Выбор системы приспособления и типа привода.

5. Силовой расчет приспособления (определение требуемого усилия зажима и параметров зажимного механизма и привода).

6. Расчет приспособления на точность

7. Технико-экономическое обоснование

8. Конструирование приспособления, описание принципа его работы.

9. Разработка технических требований к станочному приспособлению.

10. Анализ особенносте изготовления и эксплуатации, способов контроля качества изготовления.

Выполнение в компасе чертежа детали и сборочного чертежа приспособления