Курсовой. C++. Кому не спится ночью

Здравствуйте! Требуется выполнить курсовую работу по ИТУ. Подробные требования к работе - в приложенном файле. Необходимый вариант - 2 (промаркирован в тексте файла). Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество и короткие сроки выполнения работы являются залогом долговременного и плодотворного ...
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Автоматизированная система междугородной телефонной станции
На междугородной телефонной станции картотека абонентов, содержащая сведения о телефонах и их владельцах, организована как линейный список.
Составить программу, которая:
- обеспечивает начальное формирование картотеки;
- производит вывод всей картотеки;
- вводит номер телефона и время разговора;
- выводит извещение на оплату телефонного разговора.
Программа должна обеспечивать диалог с помощью меню и контроль ошибок при вводе.
Для реализации поставленной задачи использовать классы библиотеки STL и/или разработать собственные классы (обосновать использование выбранного класса).
Желательно в Visual Studio
Нужна только программа
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