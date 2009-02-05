Реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок371 просмотр
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Реферат о системах контроля усталостной прочности элементов автомобиля, их классификация. Наименее прочные детали в автомобилях отечественных марок. Оформление работы не нужно, только текст. Объём работы не менее 20 страниц 14 шрифтом с полуторным интервалом.

15 лет назад
norme-g
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$20
7 дней
Ольга делала для меня реферат на техническую тему. Справилась отлично! Работа мне очень понравилась. Я прямо в восторге от реферата: то, что нужно, всё грамотно и по теме. Здорово! Спасибо большое! Всем рекомендую! 10 баллов!
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