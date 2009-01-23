Распознавание искусственных объектов на картах

$60
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок270 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Курсовой для студента 5 курса

тема: Распознавание искусственных объектов на векторизованных картографических изображениях и аэрофотоснимках

задачи:

2.1. Аналитический обзор методов и систем обработки и распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

2.2. Разработка онтологии предметной области ГИС

2.3. Математическая постановка задачи распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

2.4. Разработка программы распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

2.5. Проведение тестов распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

средства проекта:

3.1.IBM PC совместимый компьютер стандартной конфигурации

3.2.Операционная система MS Windows

3.3.Среда разработки Delphi

3.4.Векторизатор ArtPhoto

3.5.СУБЗ KG

тех требования:

4.1. Импорт файлов *.TE, *.DXF

4.2. База данных в KG

по сути мне нужна только программа и её текст, как я понимаю препод хочет чтобы прога распазновала премитивы векторизованного файла программой artphoto она у меня есть, выбрать что-нить часто встречающееся на этих картах, посмотреть как это векторизуется векторизатором и какие проблемы при этом возникают(разрывы линий, кривая апроксимация и т.п.) ну и подумать и написать простейшиме процедурки которые эти объекты распознают..

15 лет назад
slygen
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Курсовая по аудиту

    Доброго дня всем! Необходимо срочно выполнить практическую часть курсовой по аудиту. (в содержании методических указаний и далее по тексту выделено бирюзовым цветом) План выполнения в приложении. Предприятие - любое, на Ваш выбор. Единственное требование - в строгом соответствии с методическими ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Курсовой. C++. Кому не спится ночью

    Автоматизированная система междугородной телефонной станции На междугородной телефонной станции картотека абонентов, содержащая сведения о телефонах и их владельцах, организована как линейный список. Составить программу, которая: - обеспечивает начальное формирование картотеки; - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая по Информационным технологиям управления

    Здравствуйте! Требуется выполнить курсовую работу по ИТУ. Подробные требования к работе - в приложенном файле. Необходимый вариант - 2 (промаркирован в тексте файла). Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество и короткие сроки выполнения работы являются залогом долговременного и плодотворного ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен диплом

    Нужен диплом, можно готовый. Требования: любая тема в области мат.физики или прикладной математики. обязательно нужна программа, вычисляющая, моделирущая что-нибудь, на любом языке программирования или в matcade, mathlabe. Бюджет 4000 руб. Предлагайте темы готовых работ и темы, по которым есть наработки ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая работа: сетевая игра на Java

    Срочно нужно написать простую сетевую игру на Java (к примеру, крестики-нолики) . Можно даже текстовую. Два игрока связываются между собой через сервер. Срок выполнения до 27-го. Оставляйте контактные данные. Об оплате договоримся. Плачу через веб-мани/PAYPAL

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Курсовые станочные приспособления

    На основании чертежа детали, заданной операции и годовой программы (или их выбор может быть произвольным если это не задано) надо сделать записку и чертеж детали и приспособления со спецификацией, с указанием всех допусков.технических требований, чертжи ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад