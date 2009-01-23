Распознавание искусственных объектов на картах

Курсовой для студента 5 курса

тема: Распознавание искусственных объектов на векторизованных картографических изображениях и аэрофотоснимках

задачи:

2.1. Аналитический обзор методов и систем обработки и распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

2.2. Разработка онтологии предметной области ГИС

2.3. Математическая постановка задачи распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

2.4. Разработка программы распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

2.5. Проведение тестов распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках

средства проекта:

3.1.IBM PC совместимый компьютер стандартной конфигурации

3.2.Операционная система MS Windows

3.3.Среда разработки Delphi

3.4.Векторизатор ArtPhoto

3.5.СУБЗ KG

тех требования:

4.1. Импорт файлов *.TE, *.DXF

4.2. База данных в KG

по сути мне нужна только программа и её текст, как я понимаю препод хочет чтобы прога распазновала премитивы векторизованного файла программой artphoto она у меня есть, выбрать что-нить часто встречающееся на этих картах, посмотреть как это векторизуется векторизатором и какие проблемы при этом возникают(разрывы линий, кривая апроксимация и т.п.) ну и подумать и написать простейшиме процедурки которые эти объекты распознают..