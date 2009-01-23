Доброго дня всем! Необходимо срочно выполнить практическую часть курсовой по аудиту. (в содержании методических указаний и далее по тексту выделено бирюзовым цветом) План выполнения в приложении. Предприятие - любое, на Ваш выбор. Единственное требование - в строгом соответствии с методическими ...
Распознавание искусственных объектов на картах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Курсовой для студента 5 курса
тема: Распознавание искусственных объектов на векторизованных картографических изображениях и аэрофотоснимках
задачи:
2.1. Аналитический обзор методов и систем обработки и распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках
2.2. Разработка онтологии предметной области ГИС
2.3. Математическая постановка задачи распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках
2.4. Разработка программы распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках
2.5. Проведение тестов распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках
средства проекта:
3.1.IBM PC совместимый компьютер стандартной конфигурации
3.2.Операционная система MS Windows
3.3.Среда разработки Delphi
3.4.Векторизатор ArtPhoto
3.5.СУБЗ KG
тех требования:
4.1. Импорт файлов *.TE, *.DXF
4.2. База данных в KG
по сути мне нужна только программа и её текст, как я понимаю препод хочет чтобы прога распазновала премитивы векторизованного файла программой artphoto она у меня есть, выбрать что-нить часто встречающееся на этих картах, посмотреть как это векторизуется векторизатором и какие проблемы при этом возникают(разрывы линий, кривая апроксимация и т.п.) ну и подумать и написать простейшиме процедурки которые эти объекты распознают..
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо выполнить работу по квалиметрии и метрологии Срок - 8 дней Задание и оформление - во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить работу по теории автоматов Срок - 10 дней Задание и методические указания смотрите во вложении Оставляйте приемлемую ценуРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Автоматизированная система междугородной телефонной станции На междугородной телефонной станции картотека абонентов, содержащая сведения о телефонах и их владельцах, организована как линейный список. Составить программу, которая: - обеспечивает начальное формирование картотеки; - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить курсовую работу по ИТУ. Подробные требования к работе - в приложенном файле. Необходимый вариант - 2 (промаркирован в тексте файла). Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество и короткие сроки выполнения работы являются залогом долговременного и плодотворного ...Завершен15 лет назад
- $50
Курсовая по информатике на тему АСОИЗакрыт15 лет назад
Нужен диплом, можно готовый. Требования: любая тема в области мат.физики или прикладной математики. обязательно нужна программа, вычисляющая, моделирущая что-нибудь, на любом языке программирования или в matcade, mathlabe. Бюджет 4000 руб. Предлагайте темы готовых работ и темы, по которым есть наработки ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно выполнить реферат по истории психологии. Срок 24 января до 14 00 по мск. Подробности в прикрепленном файле. Оплата в рублях - Яндекс деньги. 240 руб.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт15 лет назад
Срочно нужно написать простую сетевую игру на Java (к примеру, крестики-нолики) . Можно даже текстовую. Два игрока связываются между собой через сервер. Срок выполнения до 27-го. Оставляйте контактные данные. Об оплате договоримся. Плачу через веб-мани/PAYPALЗавершен15 лет назад
На основании чертежа детали, заданной операции и годовой программы (или их выбор может быть произвольным если это не задано) надо сделать записку и чертеж детали и приспособления со спецификацией, с указанием всех допусков.технических требований, чертжи ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад