Защита информации (для hatmaster)

По итогам неоднократного уже сотрудничества с Виталием - очень довольна результатами! Всегда готов обсудить как детали ТЗ, так и уже сделанное или произвести необходимые доработки. Оперативно реагирует на посылаемые текстовые сообщения: всегда на связи, вежлив и предупредителен. Не только выполнит работу, но и, при необходимости, разъяснит отдельные аспекты или поможет с техническими нюансами.