Искусство Древнего Рима реферат

Необходимо написание работы на тему "Построение базовой широкополосной цифровой сети передачи телеметрической информации от специальных объектов". Техническое задание и некоторый дополнительный материал имеются.
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1.Особенности архитектуры Древнего Римаю
2.римский скульптурный портрет.
3. Выдающиеся постройки Древнего Рима.
4. Живопись Древнего Рима и ее стили.
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