Диплом: информационные системы и технологии

Тема: Выбор технических средств для организации удаленного офиса по продажам товаров или услуг конкретного предприятия (ООО "???") на нескольких рабочих местах с постоянной связью с центральным офисом Очень желательно наличие подобных работ. Жду предложений по ценам. Срок две-три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дисциплина: Информационные системы и технологии
Вид работы: Диплом
Тема: Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов, сети универсамов на базе 1С.
В работе необходимо отразить следующие моменты:
0. Описание организации, описание информационной системы организации (1С)
1. Анализ предметной области
1a. Теоретический аспект моделирования, анализа и оптимизации бизнес процесов
2. Описание используемых программных средств для моделирования (BPWin 4.1)
3. Определение целей и задач моделирования.
3а. Модели бизнеса компании
4.Описание бизнес процессов «как есть» (AS IS)
1. Каковы главные процессы в деятельности организации.
2. Как эти процессы соотносятся с процессами потребителей и поставщиков
3. Каковы перспективные бизнес-процессы организации
4. Какие бизнес-процессы должны быть изменены и в какой срок
5. Моделирование бизнес процессов с использованием (методологий IDEF0, IDEF3, DFD) BPWin
6 Документирование бизнес процессов (Проработанные подробные документированные процедуры реализации бизнес процессов)
7. Анализ бизнес процессов «как есть»
5. Предложение по оптимизации бизнес процессов «как должно быть» (TO BE)
1. Моделирование бизнес процессов с использованием (методологий IDEF0, IDEF3, DFD) BPWin
2. Документирование бизнес процессов (Проработанные подробные документированные процедуры реализации бизнес процессов)
3. Анализ бизнес процессов «как должно быть», и выявление выгоды от оптимизации (стоимость, качество, время).
6. Использование информационной системы (1С) как средства внедрения описанного бизнес процесса
7.Соответствие бизнеса компании и ее информационной поддержки
8.Описание роли IT в достижении бизнес целей.
9. Технико-экономическое обоснование дипломного проекта
10.Список используемой литературы.
Оплата: после завершения и проверки работы (в течение 2-х недель)
Связь: ICQ 354-484-768 Елена
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $15
1.Особенности архитектуры Древнего Римаю 2.римский скульптурный портрет. 3. Выдающиеся постройки Древнего Рима. 4. Живопись Древнего Рима и ее стили.Рефераты, Курсовые и Дипломы30 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Необходимо написание работы на тему "Построение базовой широкополосной цифровой сети передачи телеметрической информации от специальных объектов". Техническое задание и некоторый дополнительный материал имеются.Завершен15 лет назад
Реферат о системах контроля усталостной прочности элементов автомобиля, их классификация. Наименее прочные детали в автомобилях отечественных марок. Оформление работы не нужно, только текст. Объём работы не менее 20 страниц 14 шрифтом с полуторным интервалом.Завершен15 лет назад
- $60
Курсовой для студента 5 курса тема: Распознавание искусственных объектов на векторизованных картографических изображениях и аэрофотоснимках задачи: 2.1. Аналитический обзор методов и систем обработки и распознавания объектов на векторизованных изображениях и аэрофотоснимках 2.2. Разработка онтологии предметной области ГИС ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго дня всем! Необходимо срочно выполнить практическую часть курсовой по аудиту. (в содержании методических указаний и далее по тексту выделено бирюзовым цветом) План выполнения в приложении. Предприятие - любое, на Ваш выбор. Единственное требование - в строгом соответствии с методическими ...Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить работу по квалиметрии и метрологии Срок - 8 дней Задание и оформление - во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить работу по теории автоматов Срок - 10 дней Задание и методические указания смотрите во вложении Оставляйте приемлемую ценуРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Автоматизированная система междугородной телефонной станции На междугородной телефонной станции картотека абонентов, содержащая сведения о телефонах и их владельцах, организована как линейный список. Составить программу, которая: - обеспечивает начальное формирование картотеки; - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить курсовую работу по ИТУ. Подробные требования к работе - в приложенном файле. Необходимый вариант - 2 (промаркирован в тексте файла). Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что качество и короткие сроки выполнения работы являются залогом долговременного и плодотворного ...Завершен15 лет назад