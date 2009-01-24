Написание курсовой работы

Доброго дня всем! Необходимо срочно выполнить практическую часть курсовой по аудиту. (в содержании методических указаний и далее по тексту выделено бирюзовым цветом) План выполнения в приложении. Предприятие - любое, на Ваш выбор. Единственное требование - в строгом соответствии с методическими ...