Курсовые работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки262 просмотра
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1. Дисциплина Математические методы

Вид работы: Курсовая

Вариант: Оптимальное планирование работы торгового павильона

2. Дисциплина Технологии разработки программных продуктов

Вид работы: Курсовая

Вариант: Моделирование учета перевозок совершенной формой

3. Дисциплина Математические методы

Вид работы: Курсовая

Вариант: Оптимальное планирование числа кассиров в супермаркете

4. Дисциплина Технологии разработки программных продуктов

Вид работы: Курсовая

Вариант: Моделирование фирмы по проведению концертов

Подробные задания и дополнительные материалы при обсуждении.

Срок - минимальный.

Оплата - Яндекс ( в течение 2-х недель после выполнения задания)

Связь - ICQ 354-484-768 Елена

15 лет назад
victorcd
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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