Требуется написать 2 курсовика по предмету "Теория механизмов и машин".

Темы: "Проектирование и исследование механизмов качающегося конвейера" и "Проектирование и исследование механизмов гусеничного трактора".

Курсовой проект состоит из графической и расчетной части. Графическая часть - это 4 листа формата А1 (в электронном виде).

1 лист Кинематическое исследование рычажного механизма

2 лист Силовой расчет рычажного механизма и профилирование кулачного мханизма

3 лист Проектирование планетарного механизма и зубчатой передачи

4 лист Динамический анализ механизма

Расчетная часть - это расчетно-пояснительная записка.

Методичку отправлю чуть позже.

Оплата за каждый курсовик по 800 руб. на ваш яндекс кошелек.