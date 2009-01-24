Тема: Выбор технических средств для организации удаленного офиса по продажам товаров или услуг конкретного предприятия (ООО "???") на нескольких рабочих местах с постоянной связью с центральным офисом Очень желательно наличие подобных работ. Жду предложений по ценам. Срок две-три ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать 2 курсовика по предмету "Теория механизмов и машин".
Темы: "Проектирование и исследование механизмов качающегося конвейера" и "Проектирование и исследование механизмов гусеничного трактора".
Курсовой проект состоит из графической и расчетной части. Графическая часть - это 4 листа формата А1 (в электронном виде).
1 лист Кинематическое исследование рычажного механизма
2 лист Силовой расчет рычажного механизма и профилирование кулачного мханизма
3 лист Проектирование планетарного механизма и зубчатой передачи
4 лист Динамический анализ механизма
Расчетная часть - это расчетно-пояснительная записка.
Методичку отправлю чуть позже.
Оплата за каждый курсовик по 800 руб. на ваш яндекс кошелек.
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