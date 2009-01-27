Курсовая работа по техническому обслуживанию авто

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок230 просмотров
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Тема курсовой работы: технология восстановления карданных передач с разработкой поста проверки автомобиля перед выездом

Содержание:

1. титульный лист

2. задание

3. введение (1-2 листа)

4. аналитический раздел (5-6 листов)

5. технический раздел (15-18 листов)

6. охрана труда (3-5 листов)

7 заключение (1-2 листа)

план роботы вышлю заинтересовавшимся, оплата через веб-мани, жду с нетерпением ;)

15 лет назад
ofiel
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
Выбранный исполнитель
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад
$75
3 дня
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