Диплом: информационные системы и технологии

Тема: Выбор технических средств для организации удаленного офиса по продажам товаров или услуг конкретного предприятия (ООО "???") на нескольких рабочих местах с постоянной связью с центральным офисом Очень желательно наличие подобных работ. Жду предложений по ценам. Срок две-три ...
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Дисциплина: Информационные системы и технологии
Вид работы: Диплом
Тема: Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов, сети универсамов на базе 1С.
В работе необходимо отразить следующие моменты:
0. Описание организации, описание информационной системы организации (1С)
1. Анализ предметной области
1a. Теоретический аспект моделирования, анализа и оптимизации бизнес процесов
2. Описание используемых программных средств для моделирования (BPWin 4.1)
3. Определение целей и задач моделирования.
3а. Модели бизнеса компании
4.Описание бизнес процессов «как есть» (AS IS)
1. Каковы главные процессы в деятельности организации.
2. Как эти процессы соотносятся с процессами потребителей и поставщиков
3. Каковы перспективные бизнес-процессы организации
4. Какие бизнес-процессы должны быть изменены и в какой срок
5. Моделирование бизнес процессов с использованием (методологий IDEF0, IDEF3, DFD) BPWin
6 Документирование бизнес процессов (Проработанные подробные документированные процедуры реализации бизнес процессов)
7. Анализ бизнес процессов «как есть»
5. Предложение по оптимизации бизнес процессов «как должно быть» (TO BE)
1. Моделирование бизнес процессов с использованием (методологий IDEF0, IDEF3, DFD) BPWin
2. Документирование бизнес процессов (Проработанные подробные документированные процедуры реализации бизнес процессов)
3. Анализ бизнес процессов «как должно быть», и выявление выгоды от оптимизации (стоимость, качество, время).
6. Использование информационной системы (1С) как средства внедрения описанного бизнес процесса
7.Соответствие бизнеса компании и ее информационной поддержки
8.Описание роли IT в достижении бизнес целей.
9. Технико-экономическое обоснование дипломного проекта
10.Список используемой литературы.
Оплата: после завершения и проверки работы (в течение 2-х недель)
Связь: ICQ 354-484-768 Елена
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