Логистика (на языке программирования)

1 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (Delphi) Задача должна решаться путем ввода любых величин в матрицу расстояний (таблица №14) и в итоге выдавать наименьший маршрут следования корабля (по расстоянию).

2 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (MATHCAD (13 ВЕРСИЯ) )

3 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (с++, МЕПП, паскаль-любой из перечисленных) Задача должна решаться путем ввода любых величин в матрицу расстояний (таблица №14) и в итоге выдавать наименьший маршрут следования корабля (по расстоянию)

Все задания прилагаются в отдельном файле.

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Срок – при обсуждении