Логистика (на языке программирования)

Необходимо написать 2 программы на Turbo Pascal. Подробное задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/TZprog.doc По всем вопросам в приват либо ICQ367673869 Срок: в пределах 7 дней Стоимость: $10
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1 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (Delphi) Задача должна решаться путем ввода любых величин в матрицу расстояний (таблица №14) и в итоге выдавать наименьший маршрут следования корабля (по расстоянию).
2 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (MATHCAD (13 ВЕРСИЯ) )
3 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (с++, МЕПП, паскаль-любой из перечисленных) Задача должна решаться путем ввода любых величин в матрицу расстояний (таблица №14) и в итоге выдавать наименьший маршрут следования корабля (по расстоянию)
Все задания прилагаются в отдельном файле.
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Срок – при обсуждении
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