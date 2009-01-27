Логистика (на языке программирования)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (Delphi) Задача должна решаться путем ввода любых величин в матрицу расстояний (таблица №14) и в итоге выдавать наименьший маршрут следования корабля (по расстоянию).

2 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (MATHCAD (13 ВЕРСИЯ) )

3 задание: Необходимо данный пример перевести на язык программирования (с++, МЕПП, паскаль-любой из перечисленных) Задача должна решаться путем ввода любых величин в матрицу расстояний (таблица №14) и в итоге выдавать наименьший маршрут следования корабля (по расстоянию)

Все задания прилагаются в отдельном файле.

Оплата – Яндекс (после проверки работы в учебном заведении)

Связь – ICQ 354-484-768 Елена

Срок – при обсуждении

15 лет назад
victorcd
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Диплом: Информационные системы и технологии

    Дисциплина: Информационные системы и технологии Вид работы: Диплом Тема: Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов, сети универсамов на базе 1С. В работе необходимо отразить следующие моменты: 0. Описание организации, описание информационной системы организации (1С) 1. Анализ ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовые работы

    1. Дисциплина Математические методы Вид работы: Курсовая Вариант: Оптимальное планирование работы торгового павильона 2. Дисциплина Технологии разработки программных продуктов Вид работы: Курсовая Вариант: Моделирование учета перевозок совершенной формой 3. Дисциплина Математические методы Вид работы: Курсовая Вариант: Оптимальное планирование числа кассиров в супермаркете 4. Дисциплина ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая Литье под давлением термопластов

    Преддипломная курсовая (записка+1А1 в компасе) - Литье под давлением термопластов с применением термоплатоавтоматов. Под заданную деталь и пресс-форму (оснастку) подобрать производство, описать изделие, техпроцесс с его эскизом, произвести материальный расчет, расчет оснастки - есть методические ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовые работы

    1. Дисциплина Математические методы Вид работы: Курсовая Вариант: Оптимальное планирование работы торгового павильона 2. Дисциплина Технологии разработки программных продуктов Вид работы: Курсовая Вариант: Моделирование учета перевозок совершенной формой 3. Дисциплина Математические методы Вид работы: Курсовая Вариант: Оптимальное планирование числа кассиров в супермаркете 4. Дисциплина Технологии разработки программных продуктов Вид работы: Курсовая Вариант: Моделирование фирмы по проведению концертов Подробные задания ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Теория механизмов и машин

    Требуется написать 2 курсовика по предмету "Теория механизмов и машин". Темы: "Проектирование и исследование механизмов качающегося конвейера" и "Проектирование и исследование механизмов гусеничного трактора". Курсовой проект состоит из графической и расчетной части. Графическая часть - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад