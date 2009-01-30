Курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки378 просмотров
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Предмет - "Технологические процессы и оборудование пищевой промышленности"

Подробную методичку (с расчетами) вышлю исполнителю

Срок - 2 февраля

15 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$70
3 дня
Елена написала качественную работу, учла все пожелания к содержанию и оформлению. И очень быстро, даже раньше оговоренного срока! Спасибо!
Отличный заказчик, все четко и без лишних вопросов+моментальная оплата.
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