Нужно выполнить работу по маркетингу

Необходимо написать 2 программы на Turbo Pascal. Подробное задание можно посмотреть здесь http://myworks.vndv.com/TZprog.doc По всем вопросам в приват либо ICQ367673869 Срок: в пределах 7 дней Стоимость: $10
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Предмет: Маркетинг
Теоретическая часть: розничная торговля: понятия, функции и классификация
Описательная часть:
1) разработать товар, услугу
2) расписать стратегию разработки
3) идея
4) придумать рекламу, где размещать и т.д.
5) придумать слоган
6) зарождение, продвижение на рынок, зрелость, стабилизация и старость – расписать мероприятия на каждом этапе
7) расписать: упор на какую группу населения вы рассчитываете
Условия: небольшой город – 250 тыс. жителей, средний уровень з/п – 8000 р., город был сильно завязан на оборонку, теперь оборонные предприятия по большому счету стоят. Штук 8 газет, 4 радиостанции, передачи местного ТВ вечером по 3-м федеральным каналам
Цена: 700 р.
Срок: до 13 ч 31.01.09 г.
Пишите на ящик: pomoshnik-studenta собака yandex.ru
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