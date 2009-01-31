Нужно выполнить работу по маркетингу

Предмет: Маркетинг

Теоретическая часть: розничная торговля: понятия, функции и классификация

Описательная часть:

1) разработать товар, услугу

2) расписать стратегию разработки

3) идея

4) придумать рекламу, где размещать и т.д.

5) придумать слоган

6) зарождение, продвижение на рынок, зрелость, стабилизация и старость – расписать мероприятия на каждом этапе

7) расписать: упор на какую группу населения вы рассчитываете

Условия: небольшой город – 250 тыс. жителей, средний уровень з/п – 8000 р., город был сильно завязан на оборонку, теперь оборонные предприятия по большому счету стоят. Штук 8 газет, 4 радиостанции, передачи местного ТВ вечером по 3-м федеральным каналам

Цена: 700 р.

Срок: до 13 ч 31.01.09 г.

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