SVD разложение

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Есть готовая написанная программа на языке Pascal для сингулярного разложения.

Нужно написать подробный комментарий ко всем блокам в этой программе (за что отвечают параметры, как связаны между собой блоки).

15 лет назад
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15 лет назад