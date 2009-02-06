Курсовая работа! Очень срочно!

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок522 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать работу по основам теории литературы. "функционирование прецедентных имен в печатных изданиях Крыма". есть методичка и кое-какая информация. мин.количество листов 25.

Желательно до 9ого февраля

можно привести только примеры прецедентных имен в изданиях Крыма, а о именах взять в общем.

Оплата 1000 руб.

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$30
5 дней
Сотрудничеством с Дмитрием довольна! Работа выполнена на высоком профессиональном уровне и раньше намеченного срока. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству как грамотного, ответственного автора!
Наталья - отличный заказчик. Оплачено все было четко в срок. Рекомендую как авторитетного работодателя. Был рад реализовать ее проект. Во-первых проект интересен с точки зрения профессионального развития, во-вторых - четко поставлена задача и во время проведена оплата.