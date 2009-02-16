yusid

Si Yu yusid

 
NaN летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Украинский – родной

• Английский – свободно

• Немецкий – базовые знания

Направления перевода:

английский – русский, русский - английский

английский – украинский, украинский – английский

русский - украинский, украинский - русский

2. Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь ПК и Internet: MS WORD/EXCEL for Windows, ABBYY LINGVO 12, TRADOS 7.0,, PowerPoint, ABBYY Fine Reader и др.

• высокая скорость набора

Направленность и опыт перевода:

• перевод web-сайтов;

• технические переводы (юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика, астрономия, медицина/спорт);

• деловая корреспонденция;

• личная переписка;

• научно-популярная литература;

• публицистика;

• документация;

• перевод художественной литературы;

• выполнение контрольных работ по английскому языку

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