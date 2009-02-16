Нужен диплом на тему "Особенности перевода немецкой рекламы" на украинском языке. сроки - около месяца.
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Украинский – родной
• Английский – свободно
• Немецкий – базовые знания
Направления перевода:
английский – русский, русский - английский
английский – украинский, украинский – английский
русский - украинский, украинский - русский
2. Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь ПК и Internet: MS WORD/EXCEL for Windows, ABBYY LINGVO 12, TRADOS 7.0,, PowerPoint, ABBYY Fine Reader и др.
• высокая скорость набора
Направленность и опыт перевода:
• перевод web-сайтов;
• технические переводы (юриспруденция, экономика, психология, социология, лингвистика, астрономия, медицина/спорт);
• деловая корреспонденция;
• личная переписка;
• научно-популярная литература;
• публицистика;
• документация;
• перевод художественной литературы;
• выполнение контрольных работ по английскому языку
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, нужна помощь в написании некоторых параграфов диссертации по педагогике Оставляйте, пожалуйста свои предложения, расценки и способы оплатыРефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт15 лет назад