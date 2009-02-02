Реферат по предмету Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика. Тема: Содержание долгосрочной финансовой политики. Объем 15-20 листов.Срок выполнения 1 неделя, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не ...
Показатели использования оборотных активов предпр.
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Реферат по предмету Финансовая статистика.Тема:Показатели использования оборотных активов предприятия
Объем 15-20 листов.Срок выполнения1неделz, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Все проверяю на антиплагиат Стоимость указывайте в рублях.
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