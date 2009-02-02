Дипломная работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Организация системы управления инженерными данными.Создание всего необходимого объема отчетных форм и журналов необходимых для выполнения задач обеспечения и планирования предприятия.

15 лет назад
WASP81
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Курсовая работа по предмету "ТРПП"

    Необходимо написать курсовую на любую тему по предмету "Технология разработки программных продуктов" Необходимо: 1) Написать программу на Delphi 7 с использованием базы данных созданной в IBExpert, которая будет соответствовать теме. 2) ER-Диаграмму 3) Листинг программы. 4) Исходник программы. 5) Скриншоты программы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реферат по истории

    $50

    Нужен реферат по истории на тему: "Вторая мировая война" Не менее 25 страниц. срок три дня бюджет 500 рублей. Оставляйте ваши контакты. Всем СПАСИБО исполнитель найден, Прошу прощение кому не ответил !

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реферат по истории

    Критика русского дворянства в сатирических журналах Н.И. Новикова актуальность, цель, задачи, характеристика источника, обзор литературы(историография),монография, проанализировать, концепция, основные выводы, отношение к работе, цитаты. 26 стр срок 7 февраля Оплата ЯндексДеньги Указывайте Вашу цену.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа по дизайну

    Работа по дизайну для студента. Надо знать основы корела и фотошопа. Задания практические, с подробным описанием нужных действий. На выходе готовый файл. Пишите точно срок и стоимость!

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая работа! Очень срочно!

    Необходимо написать работу по основам теории литературы. "функционирование прецедентных имен в печатных изданиях Крыма". есть методичка и кое-какая информация. мин.количество листов 25. Желательно до 9ого февраля можно привести только примеры прецедентных имен в изданиях Крыма, а ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • SVD разложение

    Есть готовая написанная программа на языке Pascal для сингулярного разложения. Нужно написать подробный комментарий ко всем блокам в этой программе (за что отвечают параметры, как связаны между собой блоки).

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовой проект

    Нужен адекватный исполнитель на написание курсового проекта по дисциплине- Организация и управление деятельностью предприятий социальной сферы. Тема "Совершенствование деятельности агентства недвижимости". Методичка есть в электронном виде. Дипломная работа Специальность "Управление и информатика в технических системах " Нужна ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад