Реферат по истории

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Критика русского дворянства в сатирических журналах Н.И. Новикова

актуальность, цель, задачи, характеристика источника, обзор литературы(историография),монография, проанализировать, концепция, основные выводы, отношение к работе, цитаты.

26 стр

срок 7 февраля

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15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
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