Метод сделок

Реферат по предмету Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика. Тема: Содержание долгосрочной финансовой политики. Объем 15-20 листов.Срок выполнения 1 неделя, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не ...
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Реферат по предмету Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Объем 15-20 листов.Срок выполнения 2 недели, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Стоимость указывайте в рублях.
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