Метод сделок

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок310 просмотров
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Реферат по предмету Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Объем 15-20 листов.Срок выполнения 2 недели, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Стоимость указывайте в рублях.

15 лет назад
katrin2101
Гость 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$10
2 дня
Хороший исполнитель.Сделала качественно и быстро, без замечаний. Всем советую.
+++
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