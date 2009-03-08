Диссертация

Работал с Натальей по двум проектам. Она показала себя адекватным, понимающим и честным заказчиком. Проверяла работу и оплачивала всегда вовремя. Более того, очень приятный в общении человек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Натальей. Рекомендую как отличного работодателя.