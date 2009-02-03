Алгоритм

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Есть 10 листов алгоритмов(А4) нарисованые от руки, они отсканированные. Примеры залиты: http://www.sendspace.com/file/5mdj1u

Нужно набрать их в Visio. Все согласно ГОСТам.

Срок выполнения: сегодня до 21 по МСК

АСЯ для связи: 288-936-296

15 лет назад
DUX_SV
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Содержание долгосрочной финансовой политики

    Реферат по предмету Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика. Тема: Содержание долгосрочной финансовой политики. Объем 15-20 листов.Срок выполнения 1 неделя, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Показатели использования оборотных активов предпр.

    Реферат по предмету Финансовая статистика.Тема:Показатели использования оборотных активов предприятия Объем 15-20 листов.Срок выполнения1неделz, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Все проверяю на антиплагиат Стоимость указывайте в рублях.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реферат по предмету Финансовые рынки

    Тема:Валютный рынок. Обязательно про его состояние сейчас во время кризиса, что с ним происходит статьи, графики таблицы, свежие данные. Объем 15-17 листов.Срок выполнения 2 недели,.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Стоимость ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Метод сделок

    Реферат по предмету Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Объем 15-20 листов.Срок выполнения 2 недели, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Стоимость указывайте в рублях.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Реферат по предмету Деловое общение

    Любая тема из списка Объем реферата не более 10 страниц (просьба из Интернета не качать. Это сразу видно. Результат не засчитаю). Срок выполнения 2 недели. Желательны таблицы, графики Темы рефератов: 1. Роль делового общения в профессиональной деятельности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Реферат Налогообл-е фин-го сектора экономики

    Тема любая из списка вопросов, и связать с кризисом.статьи, графики таблицы.Объем 15-20 листов.Срок выполнения 2 недели, .Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Стоимость указывайте в рублях.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реферат по финансовому праву

    Тема:Контроль и надзор Центрального банка за деятельностью кредитных организаций.Объем 20 листов.Срок выполнения 2 недели, статьи, графики таблицы, свежие данные.Те, кто скачивает работы с сайтов рефератов, просьба не беспокоить. Стоимость указывайте в рублях.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дипломная работа

    Организация системы управления инженерными данными.Создание всего необходимого объема отчетных форм и журналов необходимых для выполнения задач обеспечения и планирования предприятия.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовая работа по предмету "ТРПП"

    Необходимо написать курсовую на любую тему по предмету "Технология разработки программных продуктов" Необходимо: 1) Написать программу на Delphi 7 с использованием базы данных созданной в IBExpert, которая будет соответствовать теме. 2) ER-Диаграмму 3) Листинг программы. 4) Исходник программы. 5) Скриншоты программы ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад