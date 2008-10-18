Здравствуйте. Есть 10 листов алгоритмов(А4) нарисованые от руки, они отсканированные. Примеры залиты: http://www.sendspace.com/file/5mdj1u Нужно набрать их в Visio. Все согласно ГОСТам. Срок выполнения: сегодня до 21 по МСК АСЯ для связи: 288-936-296
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
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Здравствуйте. Задача проекта -создатьпрограмму распределения нагрузки по кафедре на преподавателей.Нужно составить БД преподавателей, и используя файл типа *.xls "Нагрузка на кафедру" распределить часы. На выходе - выборка по преподавателю(часы по каждому предмету, кот ему распределен), ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте. Работа по теории(2-3 листа).Разработать нужно структуру,спецификацию функций и одну процедуру. Темы: 1) Диагностическая медицинская система 2) графическая БД Срок - сутки. Оплата через Webmoney.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Требуется написать программу «Автоматизированное рабочее место секретаря кафедры. Распределение нагрузки на преподавателей». Из нескольких файлов формата «*.xls» создать базу данных, в итоге нужна выдача отдельных элементов в виде нормированных документов. К программе обязательно! ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад