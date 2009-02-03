Диссертация ВАК, помощь в оформлении

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок244 просмотра
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Ищу специалиста (!) кто недавно защищал диссертацию и имеет СВЕЖИЕ (!) требования ВАК России по оформлению работ - диссертации, автореферата и лит. ссылок.

Нужно уточнить ряд моментов и помочь с правильным оформлением.

Нужен специалист кто этим занимается, а не подход типа "щас гденить скачаю требования и погляжу"

15 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад