Диссертация ВАК, помощь в оформлении

Ищу специалиста (!) кто недавно защищал диссертацию и имеет СВЕЖИЕ (!) требования ВАК России по оформлению работ - диссертации, автореферата и лит. ссылок.

Нужно уточнить ряд моментов и помочь с правильным оформлением.

Нужен специалист кто этим занимается, а не подход типа "щас гденить скачаю требования и погляжу"